iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция ответного стыкового матча Лиги Европы

Команды встретятся в поединке плей-офф Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:55
Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 23 февраля, донецкий Шахтер и французский Ренн встретятся в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2022/23.

В первом поединке украинская команда успешно вернулась в еврокубки после зимнего перерыва и отправится во Францию, имея небольшое преимущество. В домашнем матче недельной давности "горняки" одолели представителя Лиги 1, одержав победу со счетом 2:1. По итогам первого тайма той встречи Шахтер вел с преимуществом в два мяча благодаря результативным ударам Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко, реализовавшего пенальти, но во второй половине позволил сопернику сократить отставание.

Ответный стыковой матч Лиги Европы будет сыгран в Ренне на стадионе Роазон Парк. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ренн - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна 23 февраля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Напомним, что Шахтер вылетел в плей-офф Лиги Европы из группы Лиги чемпионов. В главном европейском клубном турнире "горняки" набрали шесть очков и заняли третье место в квартете с мадридским Реалом (1:2, 1:1), немецким Лейпцигом (4:1, 0:4) и шотландским Селтиком (1:1, 1:1).

Ренн преодолел групповой этап Лиги Европы, не потерпев ни одного поражения в шести матчах - три победы и три ничьи. Французская команда финишировала второй, пропустив вперед турецкий Фенербахче (2:2, 3:3) и опередив кипрский АЕК Ларнака (2:1, 1:1) и киевское Динамо (2:1, 1:0).

Для Шахтера и Ренна предстоящий матч будет третьей очной встречей в истории. Кроме упомянутого первого поединка в нынешнем плей-офф Лиги Европы, в 2005 году донецкий клуб одержал победу 1:0 над французской командой в группе Кубка УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн онлайн-трансляция

Статьи по теме

Ливерпуль - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на чемпионате мира Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на чемпионате мира
Шахтер Донецк: все трансферы Шахтер Донецк: все трансферы
Заря и Динамо: онлайн-трансляции матчей украинских команд Заря и Динамо: онлайн-трансляции матчей украинских команд
Помочь журналистам

Видео

Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов
Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершается масс-стартами
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие17:22
Аннамари Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу
Биатлон17:18
Чемпионат мира: Ханна Эберг победила в масс-старте, украинки не участвовали
Другие17:12
Украина стала бронзовым призером чемпионата мира по командному фристайлу
Европа16:54
Гол Месси со штрафного в видеообзоре матча ПСЖ - Лилль
Европа16:44
Джим Рэтклифф хочет выкупить все акции Манчестер Юнайтед, которыми владеют Глейзеры
Европа16:26
Пирс Морган все испортил: Стала известна причина расторжения контракта Роналду с агентом
Европа16:13
ПСЖ чудом обыграл Лилль, уступая в счете за несколько минут до конца встречи
Европа15:51
S1mple, берегись: Каземиро похвастался мощным хайлайтом во время игры в CS:GO
Формула 115:32
Леклер заявил, что не ведет переговоры с Феррари о новом контракте
Европа15:20
Заговоры в ПСЖ: Капитан клуба считает, что Кимпембе хочет забрать его повязку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK