Ренн - Шахтер: онлайн-трансляция ответного стыкового матча Лиги Европы

Команды встретятся в поединке плей-офф Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 23 февраля, донецкий Шахтер и французский Ренн встретятся в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2022/23.

В первом поединке украинская команда успешно вернулась в еврокубки после зимнего перерыва и отправится во Францию, имея небольшое преимущество. В домашнем матче недельной давности "горняки" одолели представителя Лиги 1, одержав победу со счетом 2:1. По итогам первого тайма той встречи Шахтер вел с преимуществом в два мяча благодаря результативным ударам Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко, реализовавшего пенальти, но во второй половине позволил сопернику сократить отставание.

Ответный стыковой матч Лиги Европы будет сыгран в Ренне на стадионе Роазон Парк. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ренн - Шахтер

Онлайн-трансляция будет доступна 23 февраля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Напомним, что Шахтер вылетел в плей-офф Лиги Европы из группы Лиги чемпионов. В главном европейском клубном турнире "горняки" набрали шесть очков и заняли третье место в квартете с мадридским Реалом (1:2, 1:1), немецким Лейпцигом (4:1, 0:4) и шотландским Селтиком (1:1, 1:1).

Ренн преодолел групповой этап Лиги Европы, не потерпев ни одного поражения в шести матчах - три победы и три ничьи. Французская команда финишировала второй, пропустив вперед турецкий Фенербахче (2:2, 3:3) и опередив кипрский АЕК Ларнака (2:1, 1:1) и киевское Динамо (2:1, 1:0).

Для Шахтера и Ренна предстоящий матч будет третьей очной встречей в истории. Кроме упомянутого первого поединка в нынешнем плей-офф Лиги Европы, в 2005 году донецкий клуб одержал победу 1:0 над французской командой в группе Кубка УЕФА.