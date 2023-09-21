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Шериф - Рома: результат матча

"Волки" увозят первые еврокубковые очки.
Сегодня, 21:59
Шериф - Рома / Getty Images
Шериф - Рома / Getty Images

В четверг, 21 сентября, Шериф принимал дома Рому в рамках группового этапа Лиги Европы.

В первые 20 минут молдаване не только успешно сдерживали соперника, но и опасно атаковали. Хотя Рома показывала более стабильную и уверенну игру, первый момент создал именно Шериф, зарядив в штангу. Римляне ответили сразу же, но выручил кипер.

И лишь под самый занавес Паредес балгодаря рикошету сумел открыть счет. Во втором тайме мы ожидали увидеть ту же картину, но на 57-й минуте Шериф сумел сравнять счет. "Волки" активизировались в атаке и это дало результат - Лукаку самостоятельно разобрался с защитниками и классно пробил в нижний угол.

До конца матча более не было по-настоящему опасных моментов, и Рома увозит домой первые еврокубковые очки.

Статистика матча Шериф - Рома первого тура группового этапа Лиги Европы

Шериф - Рома 1:2
Голы: Товар, 57 - Паредес, 45+4, Лукаку, 65

Ожидаемые голы (xG): 0,58 - 0,62
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 15 - 11

Шериф: Коваль - Кики, Гарананга, Товар (Луваннор, 88), Артундуага (Апостолакис, 88) - Зоури, Фернандеш, Адемо - Нгом-Мбекели, Анкейе (Рикардиньо, 71), Талаль (Боцан, 90).

Рома: Свилар - Льоренте, Манчини, Ндика - Карсдорп, Кристанте, Саншеш (Паредес, 28), Ауар (Бове, 61) - Залевски (Спинаццола, 61), Эль-Шаарави (Дибала, 61), Лукаку (Белотти, 80).

Предупреждения: Талаль, 45+3, Кики, 77, Апостолакис, 90+2, Жоау Пауло, 90+7, 90+8 - Кристанте, 56

Удаление: Жоау Пауло, 90+8

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