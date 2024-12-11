Шовковский - о задачах на матч с Реал Сосьедадом: Нужно доказывать, что последние результаты являются случайностью

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал предстоящий матч шестого тура основного этапа Лиги Европы против Реал Сосьедада.

Наставник "бело-синих" выразил надежду, что его подопечные будут действовать на максимуме и покажут свою лучшую игру.

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"В первую очередь, надо сказать, что в последние годы Реал Сосьедад стабильно выступает в Ла Лиге, находится в верхней части турнирной таблицы. На последнем чемпионате Европы больше всего игроков было как раз из Реал Сосьедада в составе сборной Испании, которая стала чемпионом континента и показала очень качественную игру. Это свидетельствует об отличном направлении стратегического развития, которое за последние годы выбрала команда из Сан-Себастьяна. Могу сказать о том, что команда любит играть с мячом, любит фланговые атаки, показывает очень хорошую игру. Поэтому будем стремиться в завтрашнем матче показать свои лучшие качества, выходить на футбольное поле, демонстрировать свою лучшую игру и доказывать, что последние результаты в Лиге Европы являются случайностью.

План и стратегию на игру, конечно, я рассказывать вам не буду. На тренировке вы увидите команду, которая готовится к принципиальной игре и борьбе. Мы можем выбрать любую стратегию, но есть игра, которая состоит из каждого момента на футбольном поле. И этот рисунок игры должен быть подкреплен в каждом звене - как в атаке, так и в обороне. Это должна быть гармоничная структура, и ребята, выходящие на поле, должны выполнить стоящую перед ними задачу на максимуме своих возможностей и показать свою лучшую игру. Уже все поняли, что для победы в таком турнире нужно выходить и играть мужественно, с сердцем, с азартом и быть готовыми к любым моментам", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Лиги Европы Реал Сосьедад - Динамо состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Реал Сосьедад - Динамо обслужит арбитр, который еще не пересекался с украинскими командами.

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