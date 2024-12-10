Матч Динамо - Реал Сосьедад обслужит арбитр, который еще не пересекался с украинскими командами

В рамках 6-го тура Лиги Европы Динамо сыграет против Реал Сосьедада. УЕФА объявило бригаду арбитров на этот поединок.

Матч украинского и испанского клубов обслужат немецкие судьи. Главным рефери будет Гарм Осмерс, в качестве лайнсменов ему будут помогать Доминик Шааль и Штефан Лупп.

За VAR будут отвечать Бенжамин Бранд и его ассистент Кристиан Дингерт.

Отметим, что Осмерс еще не пересекался ни с украинскими клубами, ни со сборными Украины любых возрастных категорий.

Матч между Динамо и Реал Сосьедадом состоится в четверг, 12 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!