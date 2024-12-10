Матч Динамо - Реал Сосьедад обслужит арбитр, который еще не пересекался с украинскими командами
Харм Осмерс возглавит немецкую бригаду арбитров в поединке Лиги Европы.
В рамках 6-го тура Лиги Европы Динамо сыграет против Реал Сосьедада. УЕФА объявило бригаду арбитров на этот поединок.
Матч украинского и испанского клубов обслужат немецкие судьи. Главным рефери будет Гарм Осмерс, в качестве лайнсменов ему будут помогать Доминик Шааль и Штефан Лупп.
За VAR будут отвечать Бенжамин Бранд и его ассистент Кристиан Дингерт.
Отметим, что Осмерс еще не пересекался ни с украинскими клубами, ни со сборными Украины любых возрастных категорий.
Матч между Динамо и Реал Сосьедадом состоится в четверг, 12 декабря.
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