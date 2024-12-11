Три игрока Динамо пропустят матч с Реал Сосьедадом

Главный тренер Динамо Александр Шовковский сообщил, кто из его подопечных не сыграет в матче шестого тура основного этапа Лиги Европы против Реал Сосьедада.

По словам наставника "бело-синих", он не сможет рассчитывать на Андрея Ярмоленко, Николая Шапаренко и Тараса Михавко.

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"У нас есть потери. К Андрею Ярмоленко, который восстанавливается и не поможет нам в этом году, присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко. Это те игроки, на которых я не могу рассчитывать в завтрашнем матче", - приводит слова Шовковского пресс-служба киевского клуба.

Напомним, что матч Лиги Европы Реал Сосьедад - Динамо состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Реал Сосьедад - Динамо обслужит арбитр, который еще не пересекался с украинскими командами.

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