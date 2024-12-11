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Тренер Реал Сосьедада: Несправедливо, что у Динамо нет очков

Иманоль Альгуасиль похвалил команду Александра Шовковского.
Сегодня, 19:35
Иманоль Альгуасиль / Getty Images
Иманоль Альгуасиль / Getty Images

В четверг, 12 декабря, Динамо Киев сыграет с Реал Сосьедадом в Лиге Европы.

Главный тренер испанской команды Иманоль Альгуасиль высказался про игру киевского клуба.

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"Я не доверяю результатам Динамо в Лиги Европы. Позиция в таблице не отображает то, как они играют, поэтому нужно быть очень осторожным. У них агрессивная команда, которая прессингует и умеет быстро переходить в контратаки. У них быстрые вингеры, есть квалифицированные игроки.

Это несправедливо, что у них нет ни одного очка, с учетом того футбола, который я видел в их исполнении. С нашей стороны расслабленности точно не будет", - приводит слова тренера Marca.

В турнирной таблице Лиги Европы Динамо занимает последнее место, а Реал Сосьедад идет на 16 месте с семью баллами.

Напомним, матч Шахтер - Бавария установил рекорд посещаемости.

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