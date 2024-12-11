Реал Сосьедад является одной из европейских команд, которым не стыдно не просто подписывать российских игроков, но и платить за них большие деньги.

Минувшим летом испанцы подписали за 13 млн евро Арсена Захаряна. С этого времени атакующий полузащитник провел 40 матчей за команду, но забил только один гол.

Летом он получил тяжелую травму, из-за которой до сих пор не дебютировал в этом сезоне, но в преддверии матча против Динамо Киев вернулся к тренировкам с командой.

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Тем не менее, в заявку команды этнический армянин не попал.

К сожалению, не смотря на террористическое поведение россии, в мировом спорте до сих пор любят работать с представителями этой страны, например, Тайсон Фьюри перед боем с Александром Усиком, проводил спарринги с россиянином.

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