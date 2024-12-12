Фанаты Реал Сосьедада показали свою неадекватность после поста клуба на украинском языке

Поклонники баскской команды отметились мерзким поведением перед матчем с Динамо в Лиге Европы.

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо проведет выездной матч против Реал Сосьедада в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы.

Накануне поединка пресс-служба сан-себастьянского клуба в сети X решила поприветствовать будущего соперника на украинском языке, опубликовав также фото с тренировки динамовцев на арене Аноэта.

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"Ласкаво просимо, Динамо Київ!" - написали представители баскского клуба.

Тем не менее вскоре в комментарии пришли болельщики Реал Сосьедада, за который, к слову, выступает российский футболист Арсена Захарян, но против Динамо не сыграет, и продемонстрировали свою неадекватность.

Фанаты начали публиковать мерзкие изображения с лидером советского союза и с нынешним руководителем террористического государственного образования под названием россия в футболках сан-себастьянцев, а также с так называемой "днр" и с оскорблением украинских национальных символов.

Напомним, что матч Лиги Европы Реал Сосьедад - Динамо состоится в испанском Сан-Себастьяне на арене Аноэта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо.

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