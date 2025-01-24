Лацио уверенно обыграл Реал Сосьедад и вышел в единоличные лидеры Лиги Европы

Итальянский коллектив на своем поле разобрался с представителем чемпионата Испании.

Римляне оформили мяч в дебюте, когда Хила завершил розыгрыш штрафного. А дальше изрядно подвел баскский коллектив Муньос. Защитник умудрился за стартовые полчаса заработать два "горчичника" и ушел отдыхать досрочно.

Лацио быстро сумел реализовать численное преимущество. Сначала Дзакканьи из центральной зоны расстрелял ворота Сосьедада после очередного стандарта. В свою очередь Кастельянос спустя две минуты головой замкнул ближнюю штангу после навеса Тавареша.

Реал Сосьедад под занавес поединка сумел избежать разгромного поражения. Сыграл джокер команды Иманоля Альгуасиля. Барренечеа вовремя оказался на добивании после сэйва голкипера. Но замахнуться на большее гости не сумели.

Статистика матча Лацио – Реал Сосьедад 7-го тура основного раунда Лиги Европы

Лацио – Реал Сосьедад – 3:1

Голы: Хила, 5, Дзакканьи, 32, Кастельянос, 34 – Барренечеа, 82

Ожидаемые голы (xG): 1.60 – 1.58

Владение мячом: 77 % - 23 %

Удары: 19 - 9

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 3 - 3

Фолы: 10 - 6

Лацио: Мандас – Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш (Деле-Баширу, 43) – Гендузи, Ровелла – Исаксен (Нослин, 55), Диа, Дзакканьи (Чауна, 56) – Кастельянос (Педро, 46)

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Субельдия, Агерд (Пачеко, 70), Муньос – Кубо (Барренечеа, 46), Субименди (Элустондо, 46), Мендес (Лопес, 35) – Оярсабаль (Марин, 46)

Предупреждения: Ровелла, Дзакканьи – Муньос, Субименди

Удаление: Муньос, 29 (РС, вторая желтая карточка)

К слову, параллельно МЮ вырвал победу над Рейнджерс в "ферги-тайм".

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