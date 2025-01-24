Манчестер Юнайтед благодаря очередному "ферги-тайму" вырвал победу у Рейнджерс
В четверг, 23 января, Манчестер Юнайтед принимал дома Рейнджерс в рамках 7-го раунда Лиги Европы.
Хозяева на правах фаворита сразу забрал игру под контроль, однако именно шотландцы находили моменты для атак, заставив Алтая Байындыра немало попотеть.
На 23-й минуте манкунианцы все же открыли счетом голом де Лигта, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав фол со стороны Лени Йоро. В итоге первый тайм так и закончился 0:0.
Уже на 53-й минуте МЮ забил снова благодаря угловому, Джек Батланд срезал мяч в собственные ворота. После этого в течение всего тайма хозяева давили, но британский кипер был неприступен.
В самой концовке матча, на 88-й минуте, Рейнджерс сумели провести очень быструю атаку и сравнять счет идеальным ударом Дессера, но уже через четыре минуты МЮ сумел выиграть матч благодаря голу Бруну Фернандеша.
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рейнджерс седьмого тура Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Рейнджерс 2:1
Голы: Батланд (автогол), 53, Фернандеш, 90+2 - Дессер, 88
Ожидаемые голы (xG): 2.55 - 1.42
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 7 - 5
Фолы: 9 - 13
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