Будущий соперник Динамо в Лиге Европы одержал первую победу в основном этапе еврокубков
РФШ победил Аякс.
В рамках 7-го тура Лиги Европы РФШ встретился с Аяксом на своем поле.
Латвийская команда одержала минимальную победу благодаря голу на последних минутах. Автором мяча стал финн Адам Мархиев.
Для РФШ эта победа стала первой с момента основания клуба в основных стадиях еврокубков. Сейчас у коллектива 5 пунктов и он не имеет шансов на проход дальше.
Отметим, что РФШ в заключительном туре Лиги Европы встретится с Динамо.
Напомним, на ISPORT есть результаты и расписание матчей Лиги Европы.
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