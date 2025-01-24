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Будущий соперник Динамо в Лиге Европы одержал первую победу в основном этапе еврокубков

РФШ победил Аякс.
Сегодня, 07:50
РФШ / Getty Images
РФШ / Getty Images

В рамках 7-го тура Лиги Европы РФШ встретился с Аяксом на своем поле.

Латвийская команда одержала минимальную победу благодаря голу на последних минутах. Автором мяча стал финн Адам Мархиев.

Для РФШ эта победа стала первой с момента основания клуба в основных стадиях еврокубков. Сейчас у коллектива 5 пунктов и он не имеет шансов на проход дальше.

Отметим, что РФШ в заключительном туре Лиги Европы встретится с Динамо.

Напомним, на ISPORT есть результаты и расписание матчей Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо

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