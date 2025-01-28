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Динамо - РФШ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 30.01.2025

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча команды Александра Шовковского на европейской арене.
Сегодня, 14:50
Динамо / ФК Динамо Киев
Динамо / ФК Динамо Киев

В четверг, 30 января, вице-чемпион Украины встретится с латвийской РФШ в финальном туре основного раунда Лиги Европы. "Бело-синие" получат возможность покинуть последнее место в сводной турнирной таблице турнира.

Тем временем латвийский гранд идет на 30-й позиции. РФШ набрала 5 очков, а в предыдущем туре подопечные Викторса Морозса неожиданно обыграли амстердамский Аякс (1:0).

Матч Динамо - РФШ состоится в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - РФШ

Трансляция матча Динамо - РФШ будет доступна в этой новости 30 января и смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Динамо упустило шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Тем не менее, после набранного очка против стамбульского Галатасарая в 7-м туре киевляне могут одержать и первую победу в евросезоне.

К слову, ранее Бражко вернулся в обойму Динамо после травмы.

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