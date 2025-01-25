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Ключевой полузащитник Динамо вернулся в общую группу

Владимир Бражко приступил к полноценной работе с командой на тренировочном сборе.
Сегодня, 10:33
Владимир Бражко / Getty Images
Владимир Бражко / Getty Images

Тренерский штаб Динамо снова может рассчитывать на основного полузащитника команды Владимира Бражко, который завершил процесс реабилитации после травмы.

Киевляне в Турции продолжают подготовку ко второй части сезона, а 23-летний хавбек вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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До этого игрок во время первой части сборов восстанавливался от повреждения, работая по индивидуальной программе, и пропустил недавний матч Лиги Европы против Галатасарая (3:3).

В нынешнем сезоне Бражко провел за Динамо во всех турнирах 25 матчей, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ближайший официальный поединок киевская команда проведет 30 января против РФШ в заключительном туре основной стадии Лиги Европы.

Ранее Динамо озвучило сроки восстановления своего основного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владимир Бражко

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