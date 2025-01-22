Динамо проведет еще три спарринга на зимнем тренировочном сборе
Динамо назвало еще трех соперников, с которыми проведет спарринги на тренировочном сборе в Турции.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 23 января киевская команда встретится в товарищеском матче с косовским Ллапи. После Динамо проведет поединок заключительного тура основной стадии Лиги Европы против РФШ из Латвии, который состоится 30 января.
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Также у киевлян на 6 февраля запланирован контрольный матч со Шкендией из Северной Македонии, а на 10 февраля - с датским Эсбьергом.
Отмечается, что в расписании спаррингов возможны изменения.
Расписание спаррингов Динамо:
- 23 января - Ллапи (Косово)
- 6 февраля - Шкендия (Северная Македония)
- 10 февраля - Эсбьерг (Дания)
Напомним, что накануне Динамо сыграло вничью 3:3 с турецким Галатасараем в седьмом туре Лиги Европы. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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