Динамо проведет еще три спарринга на зимнем тренировочном сборе

Один матч состоится перед заключительным туром основного этапа Лиги Европы.

Динамо назвало еще трех соперников, с которыми проведет спарринги на тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 23 января киевская команда встретится в товарищеском матче с косовским Ллапи. После Динамо проведет поединок заключительного тура основной стадии Лиги Европы против РФШ из Латвии, который состоится 30 января.

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Также у киевлян на 6 февраля запланирован контрольный матч со Шкендией из Северной Македонии, а на 10 февраля - с датским Эсбьергом.

Отмечается, что в расписании спаррингов возможны изменения.

Расписание спаррингов Динамо:

23 января - Ллапи (Косово)

6 февраля - Шкендия (Северная Македония)

10 февраля - Эсбьерг (Дания)

Источник: ФК Динамо Киев

Напомним, что накануне Динамо сыграло вничью 3:3 с турецким Галатасараем в седьмом туре Лиги Европы. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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