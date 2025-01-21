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Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Смотрите на ISPORT лучшие моменты еврокубковой встречи.
Сегодня, 19:30
Галатасарай - Динамо / Getty Images
Галатасарай - Динамо / Getty Images

Во вторник, 21 января, киевское Динамо сыграло с Галатасараем в рамках седьмого тура Лиги Европы.

На шестой минуте поединка турецкий коллектив открыл счет. Мертенс подал с углового, Санчес забил.

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В середине тайме Галатасарай удвоил преимущество. Бардакчи забил с дальней дистанци, застав киевлян врасплох.

Перед перерывом Динамо отыграло один мяч. Ванат реализовал свой шанс.

Сразу после перерыва Галатасарай забил третий - Осимхен реализовал пенальти.

Подопечные Александра Шовковского сумели сделать камбэк и отыграться. Героем тайма стал Андрей Ярмоленко, который появился на после сразу после перерыва и оформил дубль.

Смотрите видео гола Санчеса:

Смотрите видео гола Бардакчи:

Смотрите видео гола Ваната:

Смотрите видео гола Осимхена:

Смотрите видео гола Ярмоленко:

Смотрите видео дубля Ярмоленко:

Галатасарай - Динамо Киев 3:3
Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимген, 53 (пен.) - Ванат, 44, Ярмоленко, 66, 81

Галатасарай: Муслера - Айхан (Батшуайи, 86), Санчес, Бардакджи, Якобс - Кутлу (Демирбай, 73), Торрейра - Акгюн, Мертенс (Демир, 90+1), Йылмаз (Елерт, 86) - Осимген.

Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко (Пихаленок, 46) - Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльский (Саленко, 87), Кабаев (Герреро, 74) - Ванат.

Предупреждения: Йылмаз, Якобс, Санчес, Осимген - Шапаренко, Тымчик, Пихаленок, Михайленко, Вивчаренко

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Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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