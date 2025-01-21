Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Во вторник, 21 января, киевское Динамо сыграло с Галатасараем в рамках седьмого тура Лиги Европы.
На шестой минуте поединка турецкий коллектив открыл счет. Мертенс подал с углового, Санчес забил.
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В середине тайме Галатасарай удвоил преимущество. Бардакчи забил с дальней дистанци, застав киевлян врасплох.
Перед перерывом Динамо отыграло один мяч. Ванат реализовал свой шанс.
Сразу после перерыва Галатасарай забил третий - Осимхен реализовал пенальти.
Подопечные Александра Шовковского сумели сделать камбэк и отыграться. Героем тайма стал Андрей Ярмоленко, который появился на после сразу после перерыва и оформил дубль.
Смотрите видео гола Санчеса:
Смотрите видео гола Бардакчи:
Смотрите видео гола Ваната:
Смотрите видео гола Осимхена:
Смотрите видео гола Ярмоленко:
Смотрите видео дубля Ярмоленко:
Галатасарай - Динамо Киев 3:3
Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимген, 53 (пен.) - Ванат, 44, Ярмоленко, 66, 81
Галатасарай: Муслера - Айхан (Батшуайи, 86), Санчес, Бардакджи, Якобс - Кутлу (Демирбай, 73), Торрейра - Акгюн, Мертенс (Демир, 90+1), Йылмаз (Елерт, 86) - Осимген.
Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Шапаренко (Пихаленок, 46) - Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльский (Саленко, 87), Кабаев (Герреро, 74) - Ванат.
Предупреждения: Йылмаз, Якобс, Санчес, Осимген - Шапаренко, Тымчик, Пихаленок, Михайленко, Вивчаренко
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