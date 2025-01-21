Галатасарай - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 21.01.2025

Во вторник, 21 января, команда Александра Шовковского встретится со стамбульским Галатасараем в 7-м туре основного раунда Лиги Европы. Динамо до сих пор остается без набранных очков в турнире.

В свою очередь "львы" набрали 13 очков и занимают 6-е место в сводной турнирной таблице еврокубка. Галатасарай трижды победил, три матча свел вничью и еще не проигрывал в Лиге Европы 2024/25.

Матч Галатасарай - Динамо состоится в Стамбуле на стадионе Рамс Парк. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Галатасарай - Динамо

Трансляция матча Галатасарай - Динамо будет доступна в этой новости 21 января и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 17:30 по Киеву.

На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

"Бело-синие" упустили шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Тем не менее, у Динамо будет возможность в поединках с Галатасараем и латвийской РФШ оттолкнуться от турнирного дна.

Напомним, на ISPORT.ua доступен прогноз на матч Галатасарай - Динамо.

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