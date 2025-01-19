Галатасарай - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 21.01.2025

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между турецким и украинским грандами.

Во вторник, 21 января, "бело-синие" сыграют предпоследний матч основного раунда Лиги Европы. Соперником киевского Динамо станет Галатасарай из Стамбула.

Команда Александра Шовковского остается единственным коллективом в турнире, который до сих пор не набрал ни одного очка и потерпел шесть поражений. Тем временем "львы" выиграли половину матчей, а еще три поединка свели вничью. Стамбульцы набрали 12 очков и занимают 6-е место в сводной турнирной таблице второго по рангу еврокубка.

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Матч Галатасарай - Динамо состоится в Стамбуле на стадионе Рамс Парк. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Галатасарай – Динамо

В предстоящем поединке эксперты безусловным фаворитом назвали "львов". Шансы киевлян на победу в 10 раз ниже.

Прогноз букмекеров на матч Галатасарай - Динамо

Победа Галатасарая - 1.24

Ничья - 6.50

Победа Динамо - 12.50

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Галатасараю и Динамо забьют, составил 1.98, а на противоположный результат – 1.83.

Статистика противостояния Галатасараю и Динамо

Несмотря на богатую историю выступлений в еврокубках обеих команд они никогда не играли очный матч. Зато стамбульцы встречались с харьковским Металлистом и львовскими Карпатами. В трех поединках Галатасарай не одержал ни одной победы.

Динамо в разное время побеждало стамбульские Бешикташ и Фенербахче, а также Бурсаспор и Трабзонспор. "Бело-синие" одержали победы в половине поединков против турецких коллективов (13 из 26-ти).

Подопечные Шовковского упустили шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Тем не менее, Динамо сохранило шансы подняться с турнирного дна.

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