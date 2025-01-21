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Динамо озвучило сроки восстановления своего основного защитника

Денис Попов получил травму во время тренировочного сбора.
Сегодня, 15:08
Денис Попов / Getty Images
Денис Попов / Getty Images

Динамо потеряло из-за травмы своего основного защитника Дениса Попова.

Центрбек во время тренировочного сбора в Турции получил повреждение, из-за которого был вынужден пропустить несколько контрольных матчей команды.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", обследование выявило у 25-летнего игрока частичное повреждение мышцы бедра, которое врачи характеризуют как незначительное. По информации медицинского персонала клуба, приблизительный срок восстановления будет составлять до двух недель с момента травмы.

В нынешнем сезоне Попов провел в составе Динамо во всех турнирах 22 матча, в которых забил два гола.

Напомним, что во вторник, 21 января, Динамо проведет в гостях поединок седьмого тура основной стадии Лиги Европы против Галатасарая. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Галатасарай - Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Денис Попов

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