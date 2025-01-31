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Ярмоленко - о победе над РФШ: На кону была честь клуба

Команда старалась реабилитироваться перед болельщиками.
Сегодня, 00:40
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал итоги игры против РФШ.

Напомним, в заключительном туре основного этапа Лиги Европы киевляне одержали первую победу, обыграв латвийский клуб.

Ярмоленко считает, что тем самым футболисты доказали, что причиной предыдущих результатов стал не низкий уровень команды, а иные проблемы.

"Я считаю, что футбола было мало, потому что все видели состояние газона. Какой-то конструктивный футбол очень тяжело было показать, очень садились ноги. Но хорошо, что победили. Мы понимаем, что провалили Лигу Европы и надо было хотя бы как-то реабилитироваться перед болельщиками.

Относительно замены, со мной все хорошо, но я отдал все силы, понимал что за скамейке запасных есть много футболистов, которые могут выйти и быть более полезными на последних минутах чем я, поэтому попросил замену.

Победа важна, потому что в первой половине чемпионата было очень трудно, много разъездов, было трудно восстанавливаться. Если бы мы не заработали ничью в предыдущем матче, проиграли здесь, то болельщики нас вообще бы не поняли. Тем более, как президент клуба сказал, на кону была честь клуба. Мы это чувствовали это и отдали все силы в заключительных двух матчах. Сейчас с позитивным настроем готовимся к заключительной части чемпионата", - рассказал Андрей после матча.

Со всеми результатами матчей Лиги Европы вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрей Ярмоленко

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