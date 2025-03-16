iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ингулец минимально победил Черноморец в битве аутсайдеров

Команда из Петрово приближается к зоне переходных матчей благодаря триумфу.
Сегодня, 15:05
Ингулец - Черноморец / Getty Images
Ингулец - Черноморец / Getty Images

В рамках 21-го тура УПЛ Ингулец встретился с Черноморцем.

Уже на 18-ой минуте хозяева повели в счете. Автором забитого мяча стал Олег Пушкарев.

Данный эпизод решил судьбу противостояния. Больше в данном поединке команды не забивали.

Таким образом, Ингулец вплотную приблизился к зоне переходных матчей, имея 15 очков и матч в запасе против Зари.

На ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.

Ингулец - Черноморец 1:0

Гол: Пушкарев, 18

Ингулец: Паламарчук - Бенедюк (Дубилей, 88), Дыхтярук, Жовтенко, Катрич - Лосенко, Сад (Фарасеенко, 74) - Пушкарев (Гаджук, 74), Пятов (Скороход, 90+4), Могильный - Кисленко (Н. Попов, 88).

Черноморец: Рудько - Бутко (Безбородько, 73), Жаржу, Арсич, Райан - Лацабидзе (Шевцов, 46), Билошевский - Мустафаев (Кисель, 46), Габелок (И. Когут, 46), Янаков - Хобленко (К. Попов, 64).

Предупреждения: Гаджук - Мустафаев, Райан, И. Когут

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Ингулец

Статьи по теме

УПЛ: две худшие команды чемпионата сыграют между собой УПЛ: две худшие команды чемпионата сыграют между собой
Рух в последней атаке вырвал победу над Ингульцем Рух в последней атаке вырвал победу над Ингульцем
Аутсайдер и гранд разделили награды тура УПЛ Аутсайдер и гранд разделили награды тура УПЛ
Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты в Поклюке
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина15:47
Таблица УПЛ: Ингулец сравнялся с Черноморцем
Европа15:39
Сын легенды МЮ отметился дублем после ассистов брата-близнеца
Украина15:05
Ингулец минимально победил Черноморец в битве аутсайдеров
Легкая атлетика14:51
Кохан впервые за последние 4 года не выиграл медаль Кубка Европы, экс-украинец - серебряный призер
Европа14:25
Экс-звезда сборной Англии высказался об удалении в первом же матче за два года
Биатлон13:56
Швейцария неожиданно выиграла одиночную эстафету, Украина лидировала, но оказалась вне ТОП-10
Европа13:23
Ла Лига опровергла информацию о том, что Реал просил о переносе матча
Биатлон13:20
Биатлон: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты в Поклюке
Европа12:25
Гризманн покинет Атлетико по семейным причинам
Формула 111:50
Стюарды отменили штраф Антонелли после Гран-при
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK