Ингулец минимально победил Черноморец в битве аутсайдеров
В рамках 21-го тура УПЛ Ингулец встретился с Черноморцем.
Уже на 18-ой минуте хозяева повели в счете. Автором забитого мяча стал Олег Пушкарев.
Данный эпизод решил судьбу противостояния. Больше в данном поединке команды не забивали.
Таким образом, Ингулец вплотную приблизился к зоне переходных матчей, имея 15 очков и матч в запасе против Зари.
На ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.
Ингулец - Черноморец 1:0
Гол: Пушкарев, 18
Ингулец: Паламарчук - Бенедюк (Дубилей, 88), Дыхтярук, Жовтенко, Катрич - Лосенко, Сад (Фарасеенко, 74) - Пушкарев (Гаджук, 74), Пятов (Скороход, 90+4), Могильный - Кисленко (Н. Попов, 88).
Черноморец: Рудько - Бутко (Безбородько, 73), Жаржу, Арсич, Райан - Лацабидзе (Шевцов, 46), Билошевский - Мустафаев (Кисель, 46), Габелок (И. Когут, 46), Янаков - Хобленко (К. Попов, 64).
Предупреждения: Гаджук - Мустафаев, Райан, И. Когут
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