Аутсайдер УПЛ перевел главного тренера на другую должность

Руководство одесского Черноморца все же решилось на кадровые изменения.

46-летний Александр Бабич ушел с поста главного тренера команды. Теперь специалист будет спортивным директором "моряков", сообщает клуб в Telegram.

Бабич возглавил Черноморец перед сезоном 2024/25. С ним во главе одесский коллектив провел 22 поединка во всех турнирах, в которых одержал всего 4 победы. "Моряки" идут предпоследними в чемпионате (15 очков) и вылетели в 1/16 финала Кубка Украины.

В структуре Черноморца Бабич составит компанию трем менеджерам. Операционное руководство "моряками" осуществляют вице-президент Дмитрий Шапиро, гендиректор Анатолий Мисюра и исполнительный директор Артур Оганесян.

Кстати, ранее Черноморец минимально проиграл Ингульцу в битве аутсайдеров УПЛ.

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