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Легенда Шахтера возглавил Черноморец

"Моряки" получили нового главного тренера.
Сегодня, 14:10       Автор: Антон Федорцив
Александр Кучер / ФК Черноморец
Александр Кучер / ФК Черноморец

Одесский Черноморец оперативно заменил Александра Бабича в должности главного тренера. 42-летний Александр Кучер стал новым наставником команды, информирует клуб в Telegram.

Отечественный специалист вернулся к работе после полуторагодовой паузы. В сезоне 2022/23 он привел Днепр-1 к серебряным наградам Премьер-лиги. Ушел из команды после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

"Что касается задач, то здесь нет никакого секрета, потому что все понимают, что Черноморец должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ", – заявил тренер.

Игровая карьера Кучера, прежде всего, связана с донецким Шахтером. Цвета "горняков" он защищал в 2006-2017 гг. и завоевал 7 чемпионских титулов, по 6 Кубков и Суперкубков Украины, Кубок УЕФА 2008/09. Тренерскую деятельность начал в харьковском Металле.

К слову, ранее Бабич перешел на административную должность в Черноморце.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Александр Кучер

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