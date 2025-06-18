Карпаты выкупили забивного легионера

Львовские Карпаты оформили второй трансфер лета. "Зелено-белые" выкупили у бразильского Атлетико Минейро контракт Бруниньо, сообщает официальный сайт клуба.

Атакующий хавбек провел прошлый сезон в Украине на правах аренды. "Петушки" получили за собственного воспитанника ориентировочно 700 тысяч долларов. Условия личного договора Бруниньо с Карпатами пока неизвестны.

Полузащитник стал вторым подписанием межсезонья. Ранее "львы" выкупили контракт арендованного защитника Жана Педрозо. Бруниньо в кампании 2024/25 провел 24 поединка в УПЛ, в которых забил 8 мячей и оформил 2 ассиста.

Тем временем житомирское Полесье закрыло первый трансфер эпохи Руслана Ротаня.

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