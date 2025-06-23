Вице-чемпион Греции, представитель Бундеслиги: Металлист 1925 запланировал ряд спаррингов на летний сбор
Вернувшийся в Премьер-лигу Металлист 1925 рассказал о планах на летний тренировочный сбор.
Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, 27 июня команда отправится в Австрию, где будет готовиться к новому сезону и планирует провести семь контрольных матчей.
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Первым соперником Металлиста 1925 станет румынский Ботошани, вторая игра будет против вице-чемпиона Греции прошлого сезона Панатинаикоса, третий соперник - чемпион Азербайджана Карабах, четвертый спарринг будет с новичком элитного дивизиона Чехии ФК Злин.
На заключительном этапе подготовки команда сыграет против представителя третьей немецкой лиги Вальдхофа, затем - против Бохума, который в этом году вылетел из Бундеслиги, и представителя высшего дивизиона Германии Боруссии Менхенгладбах.
Расписание матчей Металлиста 1925 на сборах:
- 30.06. Ботошани (Румыния)
- 02.07. Панатинаикос (Греция)
- 07.07. Карабах (Азербайджан)
- 08.07. Злин (Чехия)
- 16.07. Вальдхоф (Германия)
- 19.07. Бохум (Германия)
- 22.07. Боруссия Менхенгладбах (Германия)
Напомним, ранее Металлист 1925 объявил о переходе двух игроков сборной Украины и ряда других исполнителей.
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