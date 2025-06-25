Динамо представило нового титульного спонсора

В среду, 25 июня, в Киеве состоялся большой медиа-ивент Динамо 3.0.

Одной из главных тем мероприятия стало объявление букмекерского бренда GGBET титульным спонсором киевского Динамо.

Ранее уже бренд спонсировал столичный клуб в еврокубках и на зимних сборах в Турции. Теперь же стороны подписали трехлетнее соглашение.

Отметим, что GGBET стал первым букмекером, который стал титульным спонсором Динамо.

"Держать планку лучших и работать с лучшими – об этом мечтает каждый клуб. Сейчас очень вдохновляющий период для Динамо. За нашими плечами – три десятка важнейших побед. Мы вступаем в новый сезон в статусе чемпионов. Нас поддерживает партнер, который способен значительно усилить нашу медийность и помочь нам реализовать ряд активаций, которые удивят самых требовательных болельщиков.

Сделаем все возможное, чтобы наша игра в новом сезоне и идеи, которые мы воплотим с GGBET, были такими же звездными, как обновленная эмблема", – заявил генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф.

Ранее также Андей Ярмоленко в ходе пресс-конференции рассказал, почему не стал капитаном команды.

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