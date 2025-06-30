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Футбол

Рух отпустил лидера в другой середняк ​​УПЛ

"Желто-черные" простились с опытным исполнителем.
Сегодня, 13:00       Автор: Антон Федорцив
Юрий Климчук / Instagram
Юрий Климчук / Instagram

Нападающий Юрий Климчук покинул львовский Рух. Середняк Премьер-лиги продал украинца в ковалевский Колос, сообщает официальный сайт клуба.

Климчук провел в рядах "желто-черных" 6,5 сезонов. Форвард повысился в классе вместе с львовянами и помог команде закрепиться в элите. Примерная стоимость трансфера – 400 тысяч евро.

Во всех турнирах Климчук провел за Рух 135 матчей, в которых оформил 42 гола и 15 ассистов. Для "хлеборобов" он стал первым подтвержденным новичком лета.

Напомним, черкасский ЛНЗ подписал голкипера-рекордсмена Алексея Паламарчука.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рух львов Колос Юрий Климчук

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