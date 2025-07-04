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Футбол

Верес подписал нападающего Ворсклы

Середняк Премьер-лиги усилил атакующую линию.
Сегодня, 18:41       Автор: Антон Федорцив
Денис Ндукве (слева) / ФК Верес
Денис Ндукве (слева) / ФК Верес

Ровненский Верес подтвердил очередной трансфер лета. Команда Олега Шандрука взяла нападающего полтавской Ворсклы Дениса Ндукве, сообщает официальный сайт клуба.

"Красно-черные" арендовали форварда на грядущий сезон. Верес также будет иметь опцию первоочередного выкупа Ндукве. Ровненский коллектив – третий на элитном уровне для нападающего после житомирского Полесья и Ворсклы.

В прошлом сезоне Ндукве провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативных передачи. Воспитанник харьковского футбола не спас полтавчан от вылета в Первую лигу.

Напомним, легенда Ворсклы Йован Маркоски неожиданно возглавил Горняк-Спорт из Горишних Плавней.

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