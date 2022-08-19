iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет

Голкипер донецкого клуба высказался о скором старте чемпионата.
Сегодня, 12:25
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин
0 0 0

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал возвращение команды в Украину и цели "горняков" на предстоящий сезон УПЛ.

По словам Трубина, возвращение на родину служит крайне вдохновляющим фактором.

"Я очень счастлив, что мы вернулись домой. Здесь даже дышится иначе. Все такое родное, свое - это очень вдохновляет".

Эмоции положительные. Пробыв выходные с девушкой. Поехал к маме, сестре, бабушке. Выходной был с родными. Куда-нибудь сходить можно потом, в свободное время. Вернулись в Киев, как будто не было войны. Но понимаешь, что все очень серьезно".

Также украинец отметил, что единственная задача "горняков" - побеждать

Первая тренировка в Украине была втягивающей. Начали подготовку к чемпионату. Будет важна игра, поэтому нужно подготовиться на максимум и начать с победы. День за днем ​​будем готовиться к матчу.

Цели и задачи? В Шахтере не нужно что-то объявлять. Игроки и тренеры могут меняться, а у Шахтера задача побеждать. Будем демонстрировать лучшие качества и одерживать победы", - заявил голкипер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ранее о грядущем начале чемпионата Украины поделился мыслями главный тренер Шахтера Игор Йовичевич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Шахтер Донецк
0 0 0

Статьи по теме

В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ
Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Барселона подпишет защитника Атлетика Барселона подпишет защитника Атлетика
Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы
Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Видео голов и обзор матча отбора Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс13:40
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Европа13:33
В услугах Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ
Европа13:08
Эвертон Миколенко может подписать воспитанника Манчестер Юнайтед
Европа12:49
Барселона подпишет защитника Атлетика
Формула 112:30
Безупречный Ферстаппен и неоднозначный Леклер: оценки пилотов за первую часть сезона-2022
Украина12:25
Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет
Бокс12:12
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
Бокс12:10
Тренер Джошуа раскрыл тактику Энтони на реванш с Усиком
Украина11:46
Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы
Бокс11:30
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK