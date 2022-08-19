Трубин: Возвращение Шахтера в Украину очень вдохновляет

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал возвращение команды в Украину и цели "горняков" на предстоящий сезон УПЛ.

По словам Трубина, возвращение на родину служит крайне вдохновляющим фактором.

"Я очень счастлив, что мы вернулись домой. Здесь даже дышится иначе. Все такое родное, свое - это очень вдохновляет".

Эмоции положительные. Пробыв выходные с девушкой. Поехал к маме, сестре, бабушке. Выходной был с родными. Куда-нибудь сходить можно потом, в свободное время. Вернулись в Киев, как будто не было войны. Но понимаешь, что все очень серьезно".

Также украинец отметил, что единственная задача "горняков" - побеждать

Первая тренировка в Украине была втягивающей. Начали подготовку к чемпионату. Будет важна игра, поэтому нужно подготовиться на максимум и начать с победы. День за днем ​​будем готовиться к матчу.

Цели и задачи? В Шахтере не нужно что-то объявлять. Игроки и тренеры могут меняться, а у Шахтера задача побеждать. Будем демонстрировать лучшие качества и одерживать победы", - заявил голкипер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, ранее о грядущем начале чемпионата Украины поделился мыслями главный тренер Шахтера Игор Йовичевич.