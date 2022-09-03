Динамо объявило о подписании ямайского вингера

Динамо объявило о переходе вингера словенского Копера и сборной Ямайки Кахима Пэрриса.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 22-летний футболист, имеющий опыт игры на обоих флангах, подписал с киевским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным ресурса Transfermarkt, киевляне заплатили за игрока один миллион евро.

Кахім Перріс – гравець «Динамо» Київ!



Футбольний клуб «Динамо» уклав контракт із 22-річним вінгером збірної Ямайки Кахімом Перрісом.



Угода розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один рік. pic.twitter.com/po69fhnscT — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 2, 2022

Пэррис родился в столице Ямайки Кингстоне. С 2017 по 2019 годы выступал на родине за Кавалер. В 2019 году он перебрался в Европу, подписав контракт со словенским Домжале. Затем выступал за словенские клубы Крка и Копер. В высшем дивизионе чемпионата Словении на его счету 42 матча, в которых он забил 11 голов и отдал три ассиста.

За сборную Ямайки Пэррис дебютировал в 2017 году, с тех пор провел в составе национальной команды шесть игр.

Напомним, ранее Динамо также подписало вингера Зари Владислава Кабаева.