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Буяльский вошел в топ-10 футболистов Динамо по количеству матчей в еврокубках

После последнего поединка хавбек сравнялся по данному показателю с Сергеем Ребровым.
Сегодня, 17:45
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
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Киевское Динамо во втором туре группового этапа ЛЕ минимально уступило АЕКу из Ларнаки.

Для украинского хавбека Виталия Буяльского эта встреча стала 72-ой в рамках еврокубков за "сине-белых".

По этому показателю футболист вошел в топ-10 в истории киевского клуба и сравнялся с легендой команды Сергеем Ребровым.

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Стоит также отметить, что на счету Буяльского 14 голов в еврокубках, что является лучшим показателем среди действующих игроков Динамо.

За всю историю по данному показателю полузащитник делит восьмое место с Леонидом Буряком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев Виталий Буяльский
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