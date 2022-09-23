iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо пыталось купить нападающего Сент-Этьена

Киевский клуб рассчитывал усилить линию атаки в последние дни трансферного окна.
Сегодня, 15:34
Жан-Філіпп Крассо / hommedumatch.fr
Жан-Філіпп Крассо / hommedumatch.fr
0 0 0

Киевское Динамо пыталось подписать нападающего Сент-Этьена Жана-Филиппа Крассо.

Как сообщает Homme du Match со ссылкой на Gazzetta Express, недавно "бело-синие" сделали предложение по 25-летнему футболисту в размере двух миллионов евро, но оно было отклонено. После этого киевляне увеличили предлагаемую сумму до 2,5 миллиона евро.

Читай также: Клуби УПЛ продали гравців майже на 50 млн: підсумки трансферного вікна в Україні

Предполагается, что французский клуб все равно отказался отпускать своего форварда, поскольку о переходе не объявлялось, а трансферное окно в Украине закрылось.

Отметим, что в текущем сезоне Крассо провел в составе Сент-Этьена в Лиге 2 девять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Динамо оформило трансфер полузащитника датского Виборга Джастина Лонвейка

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы сент-этьен Динамо Киев
0 0 0

Статьи по теме

Заря подписала бывшего защитника Шахтера Заря подписала бывшего защитника Шахтера
Клуби УПЛ продали гравців майже на 50 млн: підсумки трансферного вікна в Україні Клуби УПЛ продали гравців майже на 50 млн: підсумки трансферного вікна в Україні
Шахтер официально объявил о подписании Назарины Шахтер официально объявил о подписании Назарины
В Украине закрылось летнее трансферное окно В Украине закрылось летнее трансферное окно
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа18:21
Президент ПСЖ: Суперлиги нет и никогда не будет
Европа18:14
Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21
Европа17:53
Назарина: Приятно присоединиться к Шахтеру, я буду отдавать все силы для новых побед команды
ММА17:41
Нейт Диаз рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой
Европа17:24
Бавария интересуется Луниным
Европа17:22
Барселона проведет переговоры с де Йонгом о снижении зарплаты
Лига наций16:59
Петраков оценил шансы Украины и Армении в матче Лиги наций
Лига наций16:25
Миколенко сможет сыграть в матче Лиги наций против Армении
Бокс15:58
"Воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска": Фьюри дерзко обратился к Усику
Украина15:34
Динамо пыталось купить нападающего Сент-Этьена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK