Динамо пыталось купить нападающего Сент-Этьена

Киевское Динамо пыталось подписать нападающего Сент-Этьена Жана-Филиппа Крассо.

Как сообщает Homme du Match со ссылкой на Gazzetta Express, недавно "бело-синие" сделали предложение по 25-летнему футболисту в размере двух миллионов евро, но оно было отклонено. После этого киевляне увеличили предлагаемую сумму до 2,5 миллиона евро.

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Предполагается, что французский клуб все равно отказался отпускать своего форварда, поскольку о переходе не объявлялось, а трансферное окно в Украине закрылось.

Отметим, что в текущем сезоне Крассо провел в составе Сент-Этьена в Лиге 2 девять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Динамо оформило трансфер полузащитника датского Виборга Джастина Лонвейка.