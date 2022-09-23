Клуби УПЛ продали гравців майже на 50 млн: підсумки трансферного вікна в Україні

У четвер, 22 вересня, в Україні закрилось літнє трансферне вікно. В останній день клуби провели декілька угод, якими сформували склади на сезон. Звичайно, клуби УПЛ ще можуть підписати нових гравців в якості вільних агентів, однак трансфер з іншого колективу вже неможливий.

В умовах повномасштабної війни українські клуби розпрощались з багатьма легіонерами, однак деяких вдалось повернути або навіть придбати. Українські гравці отримали можливість проявити себе в нашому чемпіонаті або привернули увагу закордонних клубів.

ISPORT.ua підводить підсумки літнього трансферного вікна для клубів УПЛ (данні взяті з аналітичного порталу Transfermarkt).

Витрати

Повномасштабна війна з Росією внесла свої корективи не тільки в життя українського народу, а і у футбольний розвиток. Ми вже звикли, що клуби націлені на те, щоб запросити до своїх команд легіонерів, які посилять колектив. Однак зараз кількість новачків з інших країн – різко впала, а тому ставка робиться на українських футболістів.

Загалом всі 16 українських клубів за все літнє трансферне вікно витратили на новачків 13,8 мільйона євро.

Більшу частину цих грошей витратив донецький Шахтар, який попрощався з усіма бразильцями (а потім одного підписав). Тому "гірники" зробили ставку на українських футболістів, які виступали в інших чемпіонатах. Так до України повернулись: Іван Петряк, Олександр Зубков, Богдан Михайліченко та Мар’ян Швед. Ще були підписані наші футболісти з інших українських команд – Андрій Тотовицький на Єгор Назарина. Єдиними новими легіонерам стали Невен Джурасек та Лукас Тейлор (які мали досвід гри за Дніпро-1 під керівництвом Ігора Йовічевича). Загалом на цих гравців Шахтар витратив – 6,6 мільйонів євро.

Київське Динамо, яке було головним фаворитом на перемогу в УПЛ, за літо придбало лише трьох гравців на суму 3,2 мільйона євро. Ними стали: Владислав Кабаєв (Зоря), Джастін Лонвейк (з данського Віборгу) та Кахім Перріс (зі словенського Коперу).

Ще трохи грошей витратив Дніпро-1, а саме 1,1 мільйона євро (що точно відомо). Однак крім придбань Яніса Хамаче та Макса Валефа, дніпровський клуб оформив багато трансферів на правах оренди або ж у статусі вільних агентів.

Луганська Зоря влітку кардинально змінила склад, а на витрати пішло 700 тисяч євро, які були заплачені київському Динамо за Антюха, Вантуха та Русина.

Більше мільйону євро витратила полтавська Ворскла, яку очолив Віктор Скрипник. Полтавці повернули Василя Кравця із Іспанії та оформили потрійний трансфер із албанської Тирани – Сефері, Толі та Тотре.

Харківський Металіст, який прагнув повернутися до єврокубків в цьому сезоні, зазнав серйозних економічних проблем через повномасштабну війну. Тому легіонери покинули клуб, однак за одного із них довелося заплатити. Маїлтон, який зараз грає за Шапекоенсе на правах оренди, обійшовся Металісту в 800 тисяч євро, які клуб виплатив влітку цього року за угодою.

Всі інші клуби України не заплатили жодного євро за трансфери, тому що брали гравців в оренду або ж в статусі вільного футболіста.

Доходи

Продаж легіонерів – головний заробіток клубів в літнє трансферне вікно. Загалом українські клуби заробили – 49,6 мільйонів євро.

Як і з вхідними трансферами, так із вихідними головним осередком уваги залишається донецький Шахтар. Клуб, який мав багато гарних та перспективних бразильців, які приходили взимку, за короткий час залишився без них. Були відпущені, продані гравці, але за значно нижчою ціною, ніж могло бути.

"Гірники" заробили за своїх футболістів – 37,7 мільйона євро. Ця сума стала можлива за рахунок продажу Додо (Фіорентина), Маркоса Антоніо (Лаціо), Давіда Нереса (Бенфіка), Фернандо (Зальцбург) та українця Ігнатенка (Бордо). Ще легіонери скористались правом призупинення контракту, а тому вони грають за інші клуби до кінця поточного сезону. Також є ті, хто пішов в оренду, а тому в майбутньому Шахтар ще можливо заробить на них, однак сума була би значно більшою, якби не повномасштабна війна.

Дніпро-1 влітку залишився без обдарованого вихованця – Єгор Ярмолюк перейшов до англійського Брентфорду за 1,5 мільйона євро.

Майже всі інші трансфери – це між українськими клубами, які намагались посилити склад за рахунок наших футболістів.

Найдорожчий продаж

Як вже було сказано, Шахтер – головний клуб літнього трансферного вікна. Він купував та продавав. Саме в нього найдорожчий гравець, який залишив межі України.

Взимку донецький клуб придбав з Аяксу дуже перспективного Давіда Нереса, але через повномасштабну війну з РФ він зіграв лише на зборах. Залишатись в Україні не захотів, а тому знайшов новий клуб – Бенфіка, куди перейшов за 15,3 мільйона євро.

Шахтар продав футболіста саме туди, бо був інтерес від лісабонців та борг за Педріньо. Тому Шахтар одним махом закрив цей борг перед Бенфікою, але залишився без дуже талановитого футболіста. Педріньо же зараз виступає в Бразилії за Атлетіко Мінейро.

Найдорожчий новачок

В атаці Шахтаря виникли величезні проблеми, а тому клуб повинен був посилювати склад. Звичайно, сильного легіонера придбати було важко, але зіркового українця – можна. Тому клуб повернув Олександра Зубкова, який виступав за Ференцварош (Угорщина).

"Гірники" заплатили за 26-річного вінгера 2 мільйона євро, що є рекордним показником для України в це літнє трансферне вікно.

Дмитро Данець, ISPORT.ua