iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс и Ингулец провели спарринг во время международного перерыва

Команды разошлись миром, забив четыре гола.
Сегодня, 21:34
Кривбасс - Ингулец
Кривбасс - Ингулец
0 0 0

Криворожский Кривбасс и Ингулец из Петрово решили воспользоваться паузой на матчи сборных и провести спарринг.

Коллективы Юрия Лавриненка и Юрия Вернидуба разошлись миром. Матч закончился со счетом 2:2

Забитыми голами в составе номинальных хозяев отметились Хобленко и Устыменко. За Ингулец забивали Марусич и Кравчук.

Кривбасс – Ингулец – 2:2

Голы: Максим Марусич, 45+1, Алексей Хобленко, 47, Даниил Кравчук, 70, Денис Устименко, 89 (с пенальти).
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина кривбасс Ингулец
0 0 0

Статьи по теме

Забарный: Против Шотландии был тяжелый матч. Это видели все Забарный: Против Шотландии был тяжелый матч. Это видели все
Коноплянка и Зинченко провели благотворительный матч в CS:GO Коноплянка и Зинченко провели благотворительный матч в CS:GO
Армения - Украина: прогноз на матч Лиги Наций Армения - Украина: прогноз на матч Лиги Наций
Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21 Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21
Помочь журналистам

Видео

Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Венгер верит в победу Арсенала в АПЛ
Украина22:35
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа22:17
Забарный: Против Шотландии был тяжелый матч. Это видели все
Еврокубки22:13
Будивельник умудрился проиграть почти выигранный матч и вылетел из Лиги чемпионов
Футбол22:09
Коноплянка и Зинченко провели благотворительный матч в CS:GO
Бокс21:50
Бокс: расписание боев
Украина21:34
Кривбасс и Ингулец провели спарринг во время международного перерыва
Лига наций21:28
Сборная Грузии благодаря победе над Северной Македонией заработала повышение в Лиге наций
Теннис21:02
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей
Украина20:55
Эдмар получил должность в структуре Металлиста-1925
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK