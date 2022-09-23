Кривбасс и Ингулец провели спарринг во время международного перерыва

Криворожский Кривбасс и Ингулец из Петрово решили воспользоваться паузой на матчи сборных и провести спарринг.

Коллективы Юрия Лавриненка и Юрия Вернидуба разошлись миром. Матч закончился со счетом 2:2

Забитыми голами в составе номинальных хозяев отметились Хобленко и Устыменко. За Ингулец забивали Марусич и Кравчук.

Кривбасс – Ингулец – 2:2

Голы: Максим Марусич, 45+1, Алексей Хобленко, 47, Даниил Кравчук, 70, Денис Устименко, 89 (с пенальти).

