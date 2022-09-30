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Новый хит: Поворознюк выпустил песню в патриотическом стиле

Вместе с этим президент Ингульца снял клип.
Сегодня, 21:03
Александр Поворознюк / скриншот
Александр Поворознюк / скриншот
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Президент Ингульца Александр Поворознюк попробовал себя на поприще эстрады.

Функционер перепел песню российского шансонье Михаила Круга "Пусти меня, мама"  в патриотическом стиле.

Творение Поворознюка получило название "Песня на победу". Вместе с песней вышел и музыкальный клип.

Читай также: Поворознюк: Украинский народ победить невозможно, россияне этого не понимают

Ранее украинец получил широкую известность среди жителей нашей страны благодаря эмоциональному обращению к Владимиру Зеленскому.

Умельцы с Youtube-канала Мюсли UA положили на музыку слова из обращения главы Ингульца, выпусив трек "Вова, *баш их бл***

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ингулец Александр Поворознюк
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