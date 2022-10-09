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Вслед за Бущаном: Бойко не смог доиграть матч против Руха из-за травмы

Уже второй вратарь Динамо попал в лазарет команды.
Сегодня, 19:28
Денис Бойко / ФК Динамо Киев
Денис Бойко / ФК Динамо Киев
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В Киеве на НСК Олимпийский в рамках шестого тура Украинской Премьер-лиги сошлись Динамо и Рух.

Поединок не смог доиграть вратарь киевлян Денис Бойко. Он получил повреждение еще в первом тайме, но после перерыва еще не был заменен. Однако уже на 55-й минуте на поле был вынужден появиться Руслан Нещерет.

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Напомним, что в матче Лиги Европы против Фенербахче травму мениска получил основной кипер "бело-синих" Георгий Бущан. После проведенной операции на колене по пропустит от одного до дух месяцев.

На данный момент матч не был доигран - его пришлось прервать из-за воздушной тревоги. На момент остановки Динамо вело в счете 2:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Динамо Киев Денис Бойко
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