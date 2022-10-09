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Дубль Буяльского принес Динамо разгромную победу над Рухом

Несмотря на объявленную воздушную тревогу, матч был доигран, а счет был доведен до разгромного.
Сегодня, 20:37
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
Виталий Буяльский / ФК Динамо Киев
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В Киеве на НСК Олимпийский завершился поединок шестого тура Украинской Премьер-лиги между Динамо и Рухом. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Под занавес первого тайма своим первым голом отметился Виталий Буяльский. Ближе к середине второй половины хавбек киевлян оформил дубль.

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На 80-й минуте в Киеве была объявлена воздушная тревога, которая остановила матч на длительное время. Сразу после возобновления игры Александр Тымчик довел счет до разгромного.

Победа позволила команде Мирчи Луческу подняться на восьмое место таблицы, имея в активе девять очков.

Динамо - Рух 3:0
Голы: Буяльский, 43, 60, Тымчик, 81.

Динамо: Бойко (Нещерет, 54) - Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко - Буяльский, Сидорчук (Андриевский, 84), Шепелев - Цыганков (Караваев, 83), Беседин (Ванат, 78), Кабаев (Гармаш, 55).

Рух: Панькив - Роман, Слюсар, Дидик, Лях (Мысык, 69) - Довгий (Слюбик, 81), Сапуга - Б. Бойчук (Карабин, 81), Таллес (Притула, 64), Соломон-Отабор (Рунич, 80) - Климчук.

Предупреждения: Роман, Довгий.

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