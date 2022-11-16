Срна объяснил, почему Шахтер требует за Мудрика фантастическую сумму
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна высказался по поводу внушительной цены на своего вингера Михаила Мудрика.
Ранее сообщалось, что донецкий клуб рассчитывает получить за 21-летнего футболиста 100 миллионов евро.
"Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен заплатить огромные, огромные, огромные деньги. В противном случае президент клуба не продаст его. Все клубы должны уважать президента клуба, уважать Шахтер и, в конце концов, должны уважать Михаила Мудрика, являющегося одним из лучших игроков, которых я видел. Поэтому цена такая высокая.
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Антони, Грилиш - это игроки с ценой более 100 миллионов евро. По моему мнению, Мудрик не менее качественный игрок, чем они. А еще был трансфер Джейдона Санчо из Боруссии Дортмунд в МЮ. Это последние трансферы на более-менее одинаковых позициях. Мы хотим только уважения. Рынок определяет цену, а не я, он показывает, какие игроки стоят таких денег", - приводит слова Срны The Athletic.
Напомним, ранее появилась информация, что лондонский Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику.