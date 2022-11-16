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Срна объяснил, почему Шахтер требует за Мудрика фантастическую сумму

Донецкий клуб установил впечатляющую цену на своего таланта.
Сегодня, 17:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна высказался по поводу внушительной цены на своего вингера Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб рассчитывает получить за 21-летнего футболиста 100 миллионов евро.

"Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен заплатить огромные, огромные, огромные деньги. В противном случае президент клуба не продаст его. Все клубы должны уважать президента клуба, уважать Шахтер и, в конце концов, должны уважать Михаила Мудрика, являющегося одним из лучших игроков, которых я видел. Поэтому цена такая высокая.

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Антони, Грилиш - это игроки с ценой более 100 миллионов евро. По моему мнению, Мудрик не менее качественный игрок, чем они. А еще был трансфер Джейдона Санчо из Боруссии Дортмунд в МЮ. Это последние трансферы на более-менее одинаковых позициях. Мы хотим только уважения. Рынок определяет цену, а не я, он показывает, какие игроки стоят таких денег", - приводит слова Срны The Athletic.

Напомним, ранее появилась информация, что лондонский Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Дарио Срна Михаил Мудрик

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