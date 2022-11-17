Юношеская сборная Украины стартовала с победы над Косово в матче отбора на ЧЕ-2023

Команда Сергея Нагорняка не без проблем, но все же выиграла первую игру квалификации.

В четверг, 17 ноября, состоялся первый матч группового этапа квалификации юношеского чемпионата Европы, в котором сборная Украины минимально обыграла Косово 1:0.

Единственный гол поединка был забит на последних минутах. Автором победного взятия ворот на 90+5 минуте стал форвард Брентфорда Егор Ярмолюк, недавно дебютировавший за первую команду "пчел".

В следующем матче подопечные Сергея Нагорняка встретятся со борной Кипра. Поединок состоится 20 ноября.

Украина (U-19) - Косово (U-19) 1:0

Гол: Ярмолюк, (90+5).

Украина: Герета, Китела, Удод, Холод, Булеза, Царенко (Ющенко, 46), Варфоломеев, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76), Горбач (Пастух, 86), Пушкарев (Харабара, 69).

Косово: Шала, Мифтари, Сахитай, Реджепи, Р. Яшари, Айвази, Брутти (Авдиметтай, 90+4), А. Малоку, (Бллака, 78), Хазроллай (И. Яшари, 78), Э. Малоку (Хасани, 46), Рашица (Аджети, 89).

Попередження: Варфоломеев, Удод — Брутти, Сахитай, Р. Яшари.