iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Юношеская сборная Украины стартовала с победы над Косово в матче отбора на ЧЕ-2023

Команда Сергея Нагорняка не без проблем, но все же выиграла первую игру квалификации.
Сегодня, 18:49
Кубок чемпионата Европы / UEFA
Кубок чемпионата Европы / UEFA

В четверг, 17 ноября, состоялся первый матч группового этапа квалификации юношеского чемпионата Европы, в котором сборная Украины минимально обыграла Косово 1:0.

Единственный гол поединка был забит на последних минутах. Автором победного взятия ворот на 90+5 минуте стал форвард Брентфорда Егор Ярмолюк, недавно дебютировавший за первую команду "пчел".

В следующем матче подопечные Сергея Нагорняка встретятся со борной Кипра. Поединок состоится 20 ноября.

Украина (U-19) - Косово (U-19) 1:0
Гол: Ярмолюк, (90+5).

Украина: Герета, Китела, Удод, Холод, Булеза, Царенко (Ющенко, 46), Варфоломеев, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76), Горбач (Пастух, 86), Пушкарев (Харабара, 69).

Косово: Шала, Мифтари, Сахитай, Реджепи, Р. Яшари, Айвази, Брутти (Авдиметтай, 90+4), А. Малоку, (Бллака, 78), Хазроллай (И. Яшари, 78), Э. Малоку (Хасани, 46), Рашица (Аджети, 89).

Попередження: Варфоломеев, Удод — Брутти, Сахитай, Р. Яшари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сборная Украины U-19 чемпионат европы 2023 ЧЕ-2023

Статьи по теме

Лукашов: Не важно, кто приезжает в сборную, важно - что игрок может сделать для победы Лукашов: Не важно, кто приезжает в сборную, важно - что игрок может сделать для победы
Украина в клатче обыграла Исландию, продолжая борьбу за выход на ЧМ-2023 Украина в клатче обыграла Исландию, продолжая борьбу за выход на ЧМ-2023
Костюк уверенно обыграла Учидзиму и принесла Украине победу в матче с Японией Костюк уверенно обыграла Учидзиму и принесла Украине победу в матче с Японией
Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу
Помочь журналистам

Видео

Шедевр от Ди Марии и гол правой Месси: видео голов мата Аргентина - ОАЭ
Шедевр от Ди Марии и гол правой Месси: видео голов мата Аргентина - ОАЭ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа20:40
Globe Soccer Awards: Анчелотти - лучший тренер года, Рамос - лучший защитник всех времен
Европа19:48
Бензема - лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards
НБА19:42
Керр - о результатах Уорриорз: Мы играем на уровне Дрю-лиги
Олимпийские виды19:13
Гутцайт - новый президент НОК
Украина19:01
Шахтер подпишет грузинского защитника - источник
Украина18:49
Юношеская сборная Украины стартовала с победы над Косово в матче отбора на ЧЕ-2023
Европа18:44
Наставник сборной Бельгии: Это поколение команды заслуживает на титул, и мы идем за ним в Катаре
Олимпийские виды18:14
Шевченко, Усик, Бех-Романчук и Григорий Суркис избраны членами НОК
Европа18:12
Ибрагимович: Надеюсь вернуться на поле как можно скорее
Олимпийские виды17:47
Министр спорта Украины: Уверен, что после победы сможем провести зимнюю Олимпиаду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK