Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда, проиграв команде из четвертого дивизиона

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк впервые вышел на поле в составе основной команды. Это произошло в поединке кубка английской лиги против Гиллингема из Второй лиги (четвертый по силе дивизион Англии).

Украинец вышел на замену на 72-й минуте игры, заменив на поле нигерийского хавбека Фрэнка Оньеку.

В итоге основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее и удачливее оказался коллектив низшего дивизиона - 6:5. Единственный промах с "точки" на счету Миккеля Дамсгорда.

Стоит отметить, что Ярмолюк попал в заявку первой команды Брентфорда третий раз подряд: ранее он оказывался на скамейке запасных в матчах АПЛ против Вулверхэмптона и Ноттингем Фореста.

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Напомним, что Егор Ярмолюк перебрался на Туманный Альбион прошлым летом. Согласно Transfermarkt, англичане заплатили Днепру-1 за игрока 1,5 миллиона евро, после чего он присоединился к молодежному составу "пчел".