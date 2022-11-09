iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда, проиграв команде из четвертого дивизиона

Украинский хавбек вышел на замену в матче кубка английской лиги.
Сегодня, 00:19
Егор Ярмолюк / ФК Брентфорд
Егор Ярмолюк / ФК Брентфорд

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк впервые вышел на поле в составе основной команды. Это произошло в поединке кубка английской лиги против Гиллингема из Второй лиги (четвертый по силе дивизион Англии).

Украинец вышел на замену на 72-й минуте игры, заменив на поле нигерийского хавбека Фрэнка Оньеку.

В итоге основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее и удачливее оказался коллектив низшего дивизиона - 6:5. Единственный промах с "точки" на счету Миккеля Дамсгорда.

Стоит отметить, что Ярмолюк попал в заявку первой команды Брентфорда третий раз подряд: ранее он оказывался на скамейке запасных в матчах АПЛ против Вулверхэмптона и Ноттингем Фореста.

Читай также: Вингер Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб на постоянной основе

Напомним, что Егор Ярмолюк перебрался на Туманный Альбион прошлым летом. Согласно Transfermarkt, англичане заплатили Днепру-1 за игрока 1,5 миллиона евро, после чего он присоединился к молодежному составу "пчел".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Кубок Лиги Кубок английской лиги ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Форвард Брентфорда подозревался в ставках на матчи - Футбольная ассоциация Англии до сих пор ведет расследование Форвард Брентфорда подозревался в ставках на матчи - Футбольная ассоциация Англии до сих пор ведет расследование
Форвард Брентфорда подвергся расистским оскорблениям после победного дубля в ворота Брайтона Форвард Брентфорда подвергся расистским оскорблениям после победного дубля в ворота Брайтона
Брайтон Де Дзерби уступил Брентфорду в огненном матче Брайтон Де Дзерби уступил Брентфорду в огненном матче
Ярмолюк и три игрока Руха выехали за границу как волонтеры, Кочергин официально не покидал Украину - источник Ярмолюк и три игрока Руха выехали за границу как волонтеры, Кочергин официально не покидал Украину - источник
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А
Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А
Европа00:46
Барселона в меньшинстве добыла волевую выездную победу над Осасуной
Европа00:19
Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда, проиграв команде из четвертого дивизиона
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии
Европа23:30
Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка
Киберспорт23:08
IEM Rio Major: NaVi вышли в плей-офф, победив BIG
Киберспорт23:06
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт23:03
NaVi обыграли BIG, благодаря чему завоевали место в плей-офф IEM Rio Major
ЧМ-202222:35
Сенегал - Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
ЧМ-202222:31
EA Sports спрогнозировали победителя ЧМ-2022 - они предсказали победителей трех предыдущих мундиалей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK