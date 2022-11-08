Вингер Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб на постоянной основе

Летнее трансферное окно 2020 года стало для Манчестер Юнайтед по-настоящему "легендарным". Манкунианцы приобрели Донни ван де Бека, Амада Диалло и Факундо Пельистри.

За два года они сыграли целых 65 матчей на троих, причем Пельистри до сих пор не дебютировал за первую команду, довольствуясь арендами и предсезонными играми.

Уругвайцу надоела эта ситуация. Как сообщает журналист AS Гильермо Раи, 20-летний игрок настроен покинуть Манчестер, настаивая на полноценной продаже - ему не хочется отправляться в очередную аренду.

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Отмечается, что сам Юнайтед также не хочет искать для него новую арендную сделку. Клуб считает, что потенциальные выступления Пельистри на предстоящем чемпионате мира повысят его стоимость, что позволит МЮ на нем заработать.