Представитель сборной Украины обвиняется в уклонении от уплаты 18 миллионов гривен налогов

Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении представителю сборной Украины по футболу в уклонении от уплаты налогов, о чем было объявлено на официальном сайте Бюро.

Детективы БЭБ установили, что в период с 2016 по 2018 года подозреваемый получил более 100 миллионов гривен. Он умышленно скрыл свои доходы, в результате чего не уплатил налог на доход физических лиц на сумму почти 16 миллионов и военный сбор на сумму более 1 миллиона.

Сообщается, что в 2018 году данный человек, уже будучи зарегестрированным в качестве физического лица-предппринимателя, скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты налогов еще на более чем 1 миллион.

Общая сумма неуплаченных налогов равна 18,2 миллионам гривен.

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Досудебное расследование уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.