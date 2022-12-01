iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Представитель сборной Украины обвиняется в уклонении от уплаты 18 миллионов гривен налогов

Неназванный человек попал под расследование Бюро экономической безопасности Украины.
Сегодня, 19:52
Бюро экономической безопасности Украины / https://esbu.gov.ua/
Бюро экономической безопасности Украины / https://esbu.gov.ua/

Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении представителю сборной Украины по футболу в уклонении от уплаты налогов, о чем было объявлено на официальном сайте Бюро.

Детективы БЭБ установили, что в период с 2016 по 2018 года подозреваемый получил более 100 миллионов гривен. Он умышленно скрыл свои доходы, в результате чего не уплатил налог на доход физических лиц на сумму почти 16 миллионов и военный сбор на сумму более 1 миллиона.

Сообщается, что в 2018 году данный человек, уже будучи зарегестрированным в качестве физического лица-предппринимателя, скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты налогов еще на более чем 1 миллион.

Общая сумма неуплаченных налогов равна 18,2 миллионам гривен.

Читай также: Ферстаппена попросили остановить бизнес Ред Булл в россии, чтобы помочь Украине

Досудебное расследование уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины

Статьи по теме

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира, Украина - в ТОП-10 Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира, Украина - в ТОП-10
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022 Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022
Ферстаппена попросили остановить бизнес Ред Булл в россии, чтобы помочь Украине Ферстаппена попросили остановить бизнес Ред Булл в россии, чтобы помочь Украине
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Марокко и Хорватия вышли в 1/8 финала, Бельгия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Бокс21:40
Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро
Европа21:09
Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона
Европа21:08
УЕФА расследует в отношении Ювентуса возможные нарушения правил ФФП и лицензирования клуба
ЧМ-202220:47
Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022
ЧМ-202220:34
Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202220:21
Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году
ЧМ-202220:19
Канада - Марокко 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс20:13
Фьюри - Чисора: прогноз на бой 03.12.2022
ЧМ-202220:03
Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам
Украина19:52
Представитель сборной Украины обвиняется в уклонении от уплаты 18 миллионов гривен налогов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK