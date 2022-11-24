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Автоспорт

Ферстаппена попросили остановить бизнес Ред Булл в россии, чтобы помочь Украине

Компания продолжает вести бизнес в стране, которая спонсирует терроризм.
Сегодня, 16:31
Александра Матвийчук / Getty Images
Александра Матвийчук / Getty Images

Несмотря на глобальные санкции, введенные против рф, которая недавно была признана спонсором терроризма, Ред Булл продолжает продавать там свою продукцию.

Лауреат Нобелевской премии мира этого года Александра Матвийчук обратилась напрямую к двукратному чемпиону мира Формулы 1 Максу Ферстаппену с просьбой помочь заставить компанию прекратить вести бизнес в россии, передает Daily Express.

В спроецированном видеообращении она попросила лидера австрийской команды помочь убедить их прекратить торговлю в стране-агрессоре.

"Это послание Максу Ферстаппену и всем спортсменам Ред Булл. Я знаю, что управлять болидом Формулы 1 опасно, но для миллионов людей очень опасно просто находиться в Украине. Я нахожусь в Киеве и нас, как и другие украинские города, постоянно обстреливают российские ракеты".

"Макс, вы являетесь ведущим послом бренда Ред Булл. Не могли бы вы спросить их, почему их продукция все еще продается в россии, в то время как многие мировые бренды отказались от этого? Почему Ред Булл до сих пор продолжает помогать россии финансировать эту войну? Я прошу вашей поддержки, чтобы убедить Ред Булл прекратить свой бизнес в россии".

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Напомним, что после того, как рф начала полномасштабное вторжение в Украину, Формула 1 разорвала контракт на проведении Гран-при россии, после чего Хаас разорвал спонсорское соглашение с "уралкалием", а также гонщиком Никитой Мазепиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война Ред Булл война с россией Макс Ферстаппен

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