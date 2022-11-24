Ферстаппен обошел Хэмилтона в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов Формулы 1

По оценкам Forbes, Макс Ферстаппен — самый высокооплачиваемый гонщик Формулы 1 в 2022 году. Двукратный чемпиона мира возглавил рейтинг пилотов с общей суммой до вычета налогов в размере 60 миллионов долларов из его зарплаты и бонусов.

Льюис Хэмилтон, который ежегодно с 2013 года занимал первое место в рейтинге спортсменов Forbes, опустился на второе место с оценкой в ​​55 миллионов.

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Фернандо Алонсо, последний гонщик, финишировавший выше Хэмилтона в таблице лидеров, в этом году занимает 3-е место с примерно 30 миллионами.

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 60 миллионов (40 з/п + 20 бонусы);

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 55 миллионов (55 + 0);

3. Фернандо Алонсо (Альпин) – 30 миллионов (30 + 0);

4. Серхио Перес (Ред Булл) – 26 миллионов (10 + 16);

5. Шарль Леклер (Феррари) – 23 миллиона (12 + 11);

6-7. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 17 миллионов (15 + 2);

6-7. Даниэль Риккардо (МакЛарен) – 17 миллионов (15 + 2);

8. Карлос Сайнс (Феррари) – 15 миллионов (8 + 7);

9. Ландо Норрис (МакЛарен) – 11 миллионов (5 + 6);

10. Джордж Расселл (Мерседес) – 10 миллионов (3 + 7).

В целом десять самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1 зарабатывают примерно 264 миллиона.