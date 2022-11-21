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Феттель: Я уверен, что буду скучать по Формуле 1 куда больше, чем понимаю это сейчас

Завершилась карьера одного из самых успешных гонщиков в истории серии.
Сегодня, 19:10
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель завершил свою карьеру. В своей последней гонке он финишировал десятым. Он стал одним из немногих гонщиков, которые и начали, и закончили свои выступления в Ф1, заехав в очки.

Сразу после Гран-при Абу-Даби он дал интервью другому завершившему карьеру чемпиону мира Дженсену Баттону, в котором поделился своими чувствами и эмоциями от важного события в его жизни.

"Честно говоря, я чувствую себя немного опустошенным, это был большой уик-энд", — цитирует Себа ESPN. "Очевидно, что мы не использовали, возможно, лучшую стратегию. Жаль, потому что я думаю, что мы могли перевернуть ситуацию в кубке Конструкторов в нашу пользу".

"Но в целом, это был большой день. Большое спасибо за всю поддержку. Так много флагов, так много улыбающихся лиц, что было очень, очень особенным. Я уверен, что буду скучать по Формуле 1 куда больше, чем понимаю это сейчас".

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Впервые на стартовой решетке Феттель появился в 2007 году. Тогда в составе БМВ Заубер он финишировал восьмым на Гран-при США. Свою первую победу он одержал уже в следующем году за рулем Торо Россо, выиграв гонку в Монце.

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