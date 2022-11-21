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Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одного Гран-при за сезон

Британец прервал свою 15-летнюю победную серию.
Сегодня, 17:51
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Сезон Формулы 1 2022 года завершился традиционной гонкой в Абу-Даби. Очередную победу в чемпионате одержал Макс Ферстаппен. Шарль Леклер удержал второе место в гонке, тем самым завоевав второе место в личном зачете, опередив Серхио Переса на три очка.

Для Льюиса Хэмилтона этот сезон стал одним из худших в карьере. Британец боролся с болидом W13 всю первую часть сезона вплоть до самого летнего перерыва. В итоге, он ни разу не подымался на самую высокую ступеньку подиума.

Тем самым 7-кратный чемпион мира прервал свою удивительную победную серию. Хэмилтон выигрывал хотя бы одну гонку в каждом сезоне своей карьеры в Ф1.

Серия могла прерваться еще в 2013 году, когда он только перешел в Мерседес. Но даже тогда он сумел победить на Гран-при Венгрии.

  • 2007: 4 победы;
  • 2008: 5 побед;
  • 2009: 2 победы;
  • 2010: 3 победы;
  • 2011: 3 победы;
  • 2012: 4 победы;
  • 2013: 1 победа;
  • 2014: 11 побед;
  • 2015: 10 побед;
  • 2016: 10 побед;
  • 2017: 9 побед;
  • 2018: 11 побед;
  • 2019: 11 побед;
  • 2020: 11 побед;
  • 2021: 8 побед;
  • 2022: 0 побед.

К тому же "серебряные стрелы" не сумели отобрать у Феррари второе место в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон

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