Ферстаппен завоевал победу на Гран-при Абу-Даби, Леклер - 2-й в гонке и чемпионате, Феттель попрощался с Формулой 1

Сезон-2022 подошел к концу гонкой в Абу-Даби, где решились все оставшиеся вопросы чемпионата.

В воскресенье, 20 ноября, на трассе Яс Марина завершился Гран-при Абу-Даби - последняя гонка сезона Формулы 1 2022 года.

Победу праздновал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который практически весь заезд провел в роли лидера. Компанию ему на подиуме составили Шарль Леклер из Феррари и напарник нидерландца Серхио Перес.

Себастьян Феттель, проводивший свою последнюю гонку в карьере, напоследок сумел заработать очко, финишировав десятым.

На первом круге все могли поймать флэшбеки 2021 года, когда Льюис Хэмилтон в борьбе с Карлосом Сайнсом срезал первый поворот, выйдя вперед. Только в этот раз ему пришлось вернуть позицию, хотя год назад ничего подобного не произошло.

Стоит отметить, что болид сэра Льюиса подпрыгнул на поребрике, из-за чего он, возможно, получил повреждения, на которые он позже начал жаловаться.

Но это все равно не помогло Сайнсу, который почти сразу же снова проиграл битву британцу.

Спустя несколько кругов Хэм начал жаловаться на потерю мощности - он слишком резко сдал в темпе. В итоге его прошли и Сайнс, и Расселл. Льюис предположил, что после прыжка он сломал днище болида.

Во время пит-стопа Расселл опасно выехал, едва не столкнувшись с Ландо Норрисом. Судьи наградили пилота Мерседес пятью секундами штрафа.

Пока большинство гонщиков пошли на два пита, Ферстаппен и Феттель пошли на тактику с одним питом. И если в случае с Максом все прошло идеально, то вот Себ под конец гонки жаловался на такой выбор стратегии. В определенный момент он оказался 19-м.

На 28-м круге произошло то, чего вполне ожидали фанаты Фернандо Алонсо - испанец был вынужден сойти. Неужели очередные проблемы с мотором?

Леклер начал догонять Переса за счет более свежих шин. Ред Булл решил перестраховаться и позвать Чеко на второй пит. После этого он начал свою погоню за Шарлем, которая продлилась до самого конца.

Внезапно произошла первая и единсвтенная авария гонки. Мик Шумахер пошел в бессмысленную атаку на Николаса Латифи. Немец решил обойти канадца там, где совсем не было места. В итоге их обоих развернуло, а Латифи еще и врезался в заграждение. 5 секунд штрафа для Мика и вынужденный пит для Николаса.

В определенный момент Перес начал переживать за свою борьбу с Леклером, так как кругов становилось все меньше, а монегаск не ехал на второй пит - он тоже остался на тактике одной остановки.

И тут на сцену выходит Хэмилтон, который припомнил Чеко прошлый год и как он испортил ему восьмое чемпионство. Льюис неплохо придержал Серхио, который потерял достаточно времени.

За несколько кругов до конца Хэм сообщил команде, что у него возникла проблема с переключением передач. Как оказалось, все было совсем плохо - британец был вынужден сойти.

Перес за каждый крууг отыгрывал примерно по 0,7 с, что позволило ему настичь Леклера за три круга до финиша. Но, к сожалению, никакой борьбы не состоялось - Шарль держал соперника в 1,5 с, не позволяя тому претендовать на атаку.

Ферстаппен одержал очередную победу, завершив сезон на мажорной ноте. Леклер удержался на втором месте, завоевав серебро по итогам чемпионата. Перес довольствовался бронзой. Вся троица устроила "пончики" на прямой старт-финиш.

Позади Даниэль Риккардо, который, возможно, также проводил свой последний Гран-при отстоял свою девятую позицию в борьбе с Феттелем, который красиво попрощался с фанатами, покрутив "пончики" и дав интервью после гонки.

Болельщики в свою очередь признали 4-кратного чемпиона мира гонщиком дня.

Норрис, который сумел прийти шестым, заработал дополнительный балл за лучший круг.

Итоговая классификация

Сезон официально окончен. Но ждать старт следующего осталось на самом деле не так уж и долго - уже в начале марта будем наблюдать за стартом чемпионата в Бахрейне.

Напомним, что, как и всегда, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.