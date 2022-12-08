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Шахтер не контактировал с другими клубами по поводу продажи Мудрика

В донецком клубе настаивают, что рассчитывают получить за своего таланта большие деньги.
Сегодня, 22:15
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Руководство Шахтера не начинало переговоров с другими клубами по поводу продажи вингера Михаила Мудрика.

Об этом сообщил директор по футболу "горняков" Дарио Срна.

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"Мудрик - большой талант, у него четырехлетний контракт, но до сих пор не было контактов ни с одним клубом. Если кто-то хочет его, им придется заплатить много денег. Он наше настоящее", - приводит слова Срны Tuttomercatoweb.

Ранее Срна объяснил, почему Шахтер требует за Мудрика огромную сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Дарио Срна Михаил Мудрик

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