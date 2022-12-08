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Артета подтвердил заинтересованность Арсенала в Мудрике

Лондонский клуб хочет подписать украинского футболиста.
Сегодня, 08:35
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал слухи о возможном подписании вингера Шахтера Михаила Мудрика.

По словам авторитетного специалиста, клуб ведет переговоры с украинским клубом и футболистом.

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"Мы пытаемся", - приводит слова Артеты Football.London.

Напомним, что Шахтер ранее делал заявления, в которых сообщал, что готов продать Мудрика за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел в составе Шахтера 18 поединков во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и восемь ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Микель Артета Михаил Мудрик

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