Мудрик – самый дорогой игрок в истории УПЛ и второй в истории Украины

Портал Transfermarkt обновил цены украинских игроков после того, как завершился первый круг Украинской премьер-лиги. Ряд игроков получили существенно прибавку к своему ценнику, а Михаил Мудрик и вообще стал рекордсменом страны.

21-летний вингер Шахтера теперь оценивается порталом в 40 млн евро, что делает его самым дорогим игроком УПЛ в истории. Ранее самыми дорогими в истории нашей лиги были Фред и Фернандиньо, ставшие звездами в Английской премьер-лиге. Оба, кстати, экс-игроки Шахтера.

Если Михаил продолжит прогрессировать, он сможет побить рекорд цены для украинских игроков. Сейчас самым дорогим украинцем является Андрей Шевченко в сезоне 2006/07, когда его цена достигала 51 млн евро.

Ряд молодых украинских игроков Шахтера также получили прибавку в цене от Transfermarkt. Судаков, Трубин, Бондаренко и другие продолжают уверенно играть в еврокубках и привлекать взгляды европейских клубов. А вот бывший самый дорогой игрок УПЛ Виктор Цыганков наоборот потерял в цене и сейчас оценивается в 22 млн евро.

Напомним, что лондонский Арсенал до сих пор считается главным претендентом на Михаила Мудрика.