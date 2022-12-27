Названа сумма, которую Шахтер хочет получить за Мудрика

Арсенал ведет переговоры о покупке в январе вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика, который является приоритетной целью для лондонцев.

Как утверждает The Guardian, донецкий клуб хочет заработать на продаже своего таланта 85 миллионов фунтов (около 96,5 миллионов евро).

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Тем не менее "канониры" не готовы заплатить такую сумму и намерены продолжать обсуждение трансфера 21-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику, предложив за игрока 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел в составе Шахтера во всех турнирах 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь результативных передач.